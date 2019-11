【i-CABLE】

中環有催淚彈懷疑打中一輛消防車,消防員下車與警員理論,雙方推撞,銅鑼灣亦有義務急救員懷疑被催淚彈擲中,背部燒傷。

週六晚上約7時半,一輛消防車在干諾道中懷疑被催淚彈射中,消防員下車跟防暴警察理論,雙方推撞,警員將消防員推到一邊,又推開記者,記者後退,警員施放胡椒噴霧,警員轉身離開時,繼續與記者對罵。

在銅鑼灣軒尼詩道,防暴警察投擲催淚彈驅散人群,一名站在電車站的義務急救員突然倒地,他當時沒有防毒面具,由其他急救員扶到行人路,他的頸及背部皮膚燒焦,送往律敦治醫院。

