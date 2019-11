記者戴頭盔貼抗議標語 香港警方取消記者會（視頻）

【i-CABLE】

香港有記者在警方記者會上戴上貼有抗議標語的頭盔,被警方要求離場,記者會一度暫停,警方約半小時後宣布取消。

記者會週一下午4時一開始,警察公共關係科警司高振邦隨即宣布暫停台上的警方代表離開。

6間傳媒機構的記者分別戴上貼有「查警暴 止警謊」字樣的頭盔,坐在新聞發布室第三行。高振邦多次要求他們除下頭盔,指警方記者會是要向公眾發布信息並不是記者表達意見的平台,記者並沒有理會,高振邦其後要求他們離開,雙方僵持約半小時後警方宣布記者會取消。

多個新聞工會及機構發聯署聲明,強烈譴責警方任意拘捕記者,促請特首指令警隊,停止暴力阻撓採訪。

聯署的包括香港記者協會、香港攝影記者協會、獨立評論人協會、大專新聞教育工作者聯席明報、壹傳媒及港台的工會,還有香港獨立媒體、眾新聞及 852 郵報。聲明指政府多番強調絕不容忍暴力,但對於警隊針對記者施行的言語甚至肢體暴力卻視而不見。

聲明指警方在太古城拘捕《立場新聞》記者及浸大新聞系學生都衝擊基本法保障新聞自由的底線,再次促請特首林鄭月娥履行競選時簽署《新聞自由約章》的承諾,讓光明正大的執法行動可被全數記錄下來。

