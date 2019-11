香港航空宣布削減營運規模 停辦洛杉磯航線

【i-CABLE】

香港航空宣布將會削減現有營運規模約6%,及縮減航線。

香港航空指因應經營環境競爭激烈,加上6月起的示威活動影響客運需求,打擊公司業務及收入將會削減現有營運規模約6% ,並將進一步調整部份航點的班次,包括將於2月8日起停辦洛杉磯航班服務,往返香港和洛杉磯的最後航班是明年2月6日。

香港航空又指會密切監察市場需求,再決定會否提前停辦服務或調整航班。

運房局表示,在審視香港航空近日提交的財務改善計劃及財政資料後,認為香港航空目前的財政狀況仍未有改善,情況令人關注。

運房局及民航處本月一日曾召見香港航空的管理團隊,再次要求立刻採取實際行動,在短期內有效地改善財政狀況。

運房局認為整合航班服務實屬合理和有必要,同時要求香港航空必須作出合適安排以照顧乘客與員工利益。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。