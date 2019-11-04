維園聚集演變成示威衝突 警方催淚彈驅散（視頻）

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香港一批區議會候選人以選舉集會名義號召市民到維園聚集，其後演變成銅鑼灣、灣仔一帶激烈衝突，警方一度在維園內放催淚彈，在皇后大道東，有人多次向警方防線投擲燃燒彈，警方以催淚彈及水炮車驅散。

軒尼詩道的防暴警察週六下午未到4時，在鵝頸橋附近發射多枚催淚彈，當時維園號稱有選舉集會，附近一帶聚集了人。

在崇光百貨對面，大批人佔據馬路，防暴警察密集施放催淚彈，當時街上部分人無裝備，要掩鼻離開，有店舖即時關門。

希慎廣場外，有一個穿黃背心的男人被捕。告士打道世貿中心外面，車來車往之中警員發放催淚彈。

下午約4時半，水炮車出動，駛至灣仔和昌大押對面，向人群發射水柱，大批人走避，跑入內街。水炮車駛向銅鑼灣，大約十分鐘後駛至希慎廣場對面，兩度向商場方向發射水柱。部分人向灣仔方向散去，春園街有人在街上燒雜物。

修頓球場對開同樣出現火光，一批穿黑衣的人知道後面有水炮車，向前走避，水炮車之後沿莊士敦道推撞，警員又密集施放催淚彈，莊士敦道濃煙密布。

到循道衛理堂對面，警方制服多人，有女子面朝地，整個人趴在地，警員按住她身體。

大批示威者轉到灣仔胡忠大廈。路上有火光，防暴警員舉起黑旗推進，有人投擲燃燒彈，警員一字排開施放催淚彈驅散。

示威者遠離，與警方對峙，有人再投擲燃燒彈，警員再發射多枚催淚彈還擊。

皇后大道東仿如戰場，示威者多次向警員方向投擲燃燒彈，警員不斷發射催淚彈，數分鐘後水炮車快速駛向示威者發射水柱驅散。

差不多同一時間，一批防暴警員到修頓球場。球場外的通道一批人被警員包圍。在場人士要求放人，警員在球場內先後舉起藍旗及黑旗警告，之後再走到球場外向天發射催淚彈，莊士敦道再次煙霧瀰漫。

部分黑衣人退到軒尼詩道，有人撬起磚塊築起傘陣，警方發射催淚彈驅散，有人向路中心擲汽油彈。

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