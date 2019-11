維園聚集演變成示威衝突 警方催淚彈驅散（視頻）

【i-CABLE】

香港一批區議會候選人以選舉集會名義號召市民到維園聚集,其後演變成銅鑼灣、灣仔一帶激烈衝突,警方一度在維園內放催淚彈,在皇后大道東,有人多次向警方防線投擲燃燒彈,警方以催淚彈及水炮車驅散。

軒尼詩道的防暴警察週六下午未到4時,在鵝頸橋附近發射多枚催淚彈,當時維園號稱有選舉集會,附近一帶聚集了人。

在崇光百貨對面,大批人佔據馬路,防暴警察密集施放催淚彈,當時街上部分人無裝備,要掩鼻離開,有店舖即時關門。

希慎廣場外,有一個穿黃背心的男人被捕。告士打道世貿中心外面,車來車往之中警員發放催淚彈。

下午約4時半,水炮車出動,駛至灣仔和昌大押對面,向人群發射水柱,大批人走避,跑入內街。水炮車駛向銅鑼灣,大約十分鐘後駛至希慎廣場對面,兩度向商場方向發射水柱。部分人向灣仔方向散去,春園街有人在街上燒雜物。

修頓球場對開同樣出現火光,一批穿黑衣的人知道後面有水炮車,向前走避,水炮車之後沿莊士敦道推撞,警員又密集施放催淚彈,莊士敦道濃煙密布。

到循道衛理堂對面,警方制服多人,有女子面朝地,整個人趴在地,警員按住她身體。

大批示威者轉到灣仔胡忠大廈。路上有火光,防暴警員舉起黑旗推進,有人投擲燃燒彈,警員一字排開施放催淚彈驅散。

示威者遠離,與警方對峙,有人再投擲燃燒彈,警員再發射多枚催淚彈還擊。

皇后大道東仿如戰場,示威者多次向警員方向投擲燃燒彈,警員不斷發射催淚彈,數分鐘後水炮車快速駛向示威者發射水柱驅散。

差不多同一時間,一批防暴警員到修頓球場。球場外的通道一批人被警員包圍。在場人士要求放人,警員在球場內先後舉起藍旗及黑旗警告,之後再走到球場外向天發射催淚彈,莊士敦道再次煙霧瀰漫。

部分黑衣人退到軒尼詩道,有人撬起磚塊築起傘陣,警方發射催淚彈驅散,有人向路中心擲汽油彈。

