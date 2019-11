免治牛肉疑染沙門氏菌 10人染病一人亡

【KTSF 游瑋珊報導】

聯邦疾病防控中心(CDC)通報在6個州發現十宗懷疑跟免治牛肉有關的沙門氏菌感染個案,其中加州有一人死亡。

CDC這次通報的十宗沙門氏菌感染個案來自6個州,當中兩宗在加州,其中一名患者不治。

至於個案最多的是科羅拉多州,有三宗,堪薩斯州有兩宗,德州、艾奧瓦和奧克拉荷馬州分別有一宗。

患者介乎48至74歲,都是在8月初至9月底發病,他們分別吃過由不同店舖購入、不同品牌的免治牛肉,CDC懷疑這些個案跟免治牛肉有關,但目前並未能鎖定是否源自單一供應商。

CDC的通布又特別提到這次爆發之中,患者的病情比一般的沙門氏菌感染嚴重,有8人要留院治療,比一般只有兩成患者要留院比率高得多。

不過局方強調,只要將免治牛肉煮至全熟,CDC在現階段並不會建議公眾停止食用免治牛肉。

