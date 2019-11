捷運乘客不慎墮下月台 交通主任眼明手快救回一命（視頻）

【KTSF】

灣區捷運(BART)週日下午一名乘客不慎從月台墮下路軌,當時列車正準備停站,幸而一名捷運交通主任當時就在該名乘客身旁,眼明手快立即將乘客拉回月台上,救回他一命,驚險過程被月台的監控視頻拍下。

事發於週日下午5時20分左右,地點在東灣奧克蘭的Coliseum站,當時奧克蘭Raiders美足賽事剛結束,月台上擠滿候車的乘客。

Here is the dramatic platform video of our humble hero John O'Connor saving a man's life at the Coliseum station Sunday night. John is a Transportation Supervisor and has worked at BART for more than 20 years. An amazing rescue. pic.twitter.com/KrO75nqPYb — SFBART (@SFBART) November 4, 2019

交通主任John O’Conner當時正在南行線的月台指揮人群,呼籲乘客不要靠近月台,這時一名年約20餘歲的男子在月台邊緣步行時突然墮下路軌,當時一道列車正以每小時36哩時速駛至,準備停站。

O’Conner眼角看到該名男子墮下,立即蹲下身,雙手夾著他肩膀,把他拉上月台,O’Conner說,當時距離列車約60呎左右,幸好及時把他救回。

獲救男子已被送往醫院檢查。

