捷運乘客不慎墮下月台 交通主任眼明手快救回一命（視頻）

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灣區捷運（BART）週日下午一名乘客不慎從月台墮下路軌，當時列車正準備停站，幸而一名捷運交通主任當時就在該名乘客身旁，眼明手快立即將乘客拉回月台上，救回他一命，驚險過程被月台的監控視頻拍下。

事發於週日下午5時20分左右，地點在東灣奧克蘭的Coliseum站，當時奧克蘭Raiders美足賽事剛結束，月台上擠滿候車的乘客。

Here is the dramatic platform video of our humble hero John O'Connor saving a man's life at the Coliseum station Sunday night. John is a Transportation Supervisor and has worked at BART for more than 20 years. An amazing rescue. pic.twitter.com/KrO75nqPYb — SFBART (@SFBART) November 4, 2019

交通主任John O’Conner當時正在南行線的月台指揮人群，呼籲乘客不要靠近月台，這時一名年約20餘歲的男子在月台邊緣步行時突然墮下路軌，當時一道列車正以每小時36哩時速駛至，準備停站。

O’Conner眼角看到該名男子墮下，立即蹲下身，雙手夾著他肩膀，把他拉上月台，O’Conner說，當時距離列車約60呎左右，幸好及時把他救回。

獲救男子已被送往醫院檢查。

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