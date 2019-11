【KTSF】

位於南灣Cupertino的科技巨頭蘋果公司週一宣布,將花25億元對抗房屋危機。

25億元主要分為兩部分,第一部分的10億美元,將投入與州政府官員聯合管理的基金,為州內的中低收入家庭建造住房。第二部分是一個價值10億元,為首次置業人士提供房貸和首期的援助。

此外,蘋果公司還會在聖荷西提供自己擁有的價值3億元的土地,來興建可負擔房屋,還向兩個灣區非牟利房屋機構提供共2億元資金。

灣區另外兩間大科技企業Google和Facebook在今年較早時也承諾各投入10億元,到灣區的房產市場以解決房屋危機。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。