影評：《電能之戰》嘗試將看似枯燥的情節劇情化

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

19世紀美國上演一場工業戰,兩位美國發明家競相要自己的發明推動美國工業,其中一人是愛迪生。

19世紀的美國步入一次工業期,兩位美國發明家認為自己的導電系統最適合美國工業。其中一人是較多人熟悉的愛迪生 Thomas Edison,和他競爭的是George Westinghouse,到底是AC 交流電或是DC 直流電會勝出。看似枯燥的題材,在故事中兩人加入鉤心鬥角的元素和流動的鏡頭,加上代動感的剪輯方式,導演將故事戲劇化的工作做得不錯。影片中也正好有回應當今社會的情景,例如另外一名發明家Nikola Tesla 因為是移民,在當時備受歧視,無法有發揮的機會。

導演Alfronso Gomez-Rejon 認為,兩位工業強人之間的緊張競爭和要改革現代社會的慾望,是他要在電影中展示的。但他也想要觀眾看到一些人在自我和人性之間,平衡找到如何讓自己名留千古的方式。

而飾演Westinghouse 的多產實力派演員Michael Shannon 也認為,想要體現的工業大亨,並不需要不擇手段的在資本主義社會取得成功,而是在賺錢的同時保留良知。

好奇的觀眾要想知道,為什麼電影名稱中,加入了Director’s Cut 的字句。這是因為電影在兩年前,被涉及性醜聞的Harvey Weinstein 拿初版剪接版本到多倫多參加影展,但一系列醜聞也殃及這部電影的發行。導演花了兩年的時間取回發行權,在經過一輪重拍和剪輯之後,新版終於在今年問世。

飾演兩位發明家的分別是提名奧斯卡的實力派演員Benedict Cumberbatch 和Michael Shannon。在電影中並沒有主要的交鋒鏡頭,因此也缺少情節上的起伏。愛迪生後來,也還發明了留聲機和放映機,也就是電影的前身。但在看似重要的人物電影中,卻始終感受不到電影想要真正傳達的訊息。

《電能之戰 The Current War: Director’s Cut》將看來枯燥的情節,加入不俗的戲劇效果。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影網頁:https://www.101studiosco.com/#projects

“The Current War: Director’s Cut” works hard in dramatizing a battle during the 19th century industrial war.

“Screening Room” reviews “The Current War: Director’s Cut”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.101studiosco.com/#projects