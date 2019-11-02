Orinda豪宅槍擊案槍手仍在逃 鄰居感震驚（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣寧靜小鎮Orinda有一間透過Airbnb出租的豪宅，週四晚發生致命槍擊案，死亡人數增至5人，以及至少4人受傷，而出租豪宅的屋主是華裔，開槍疑犯則仍然在逃。

Contra Costa縣警表示，槍擊案發生在週四晚10點50分左右，地點在Orinda市Lucille Way 114號一棟面積接近4,000呎的百萬豪宅，這間豪宅當晚以Airbnb形式出租，裡面有100多人開Halloween派對。

槍案發生前，有鄰居已經覺得派對不尋常。

鄰居說：”我和我女兒在街上開車經過，看到許多青少年在街上，我們很驚奇，以為今晚是學校活動。”

而聽到槍聲後，鄰居們都嚇壞了。

鄰居說：”我們有一兩戶鄰居就住在那個房屋下面，他們可以聽得很清楚，他們以為只是一個很吵鬧的派對，但聽到槍聲後他們嚇壞了。”

另一名鄰居說：”我們與槍案現場僅一兩棟房子之隔，我們當時在房子裡面，小孩子聽到槍聲之後就到院子躲起來。”

居住在附近的華裔居民說：”我有聽到警車聲，所以很害怕，因為Orinda是一個很安全的地方，沒有很多警車，沒有很多罪案，所以我真的是很害怕，我有很多同學在講這件事情，太不尋常了，因為沒有住在Orinda的人去那個派對，而是來自奧克蘭（屋崙）或更遠的地方。”

槍案導致3人當場死亡，兩人送院搶救後死亡，還有至少4人受傷。

而槍案發生的豪宅，屋主是Michael Young Wang，他在兩年前買屋，目前放在Airbnb作短期出租房屋。

Airbnb週五也發聲明表示，這棟出租房屋，事先並不知道租客在此舉行大型Halloween派對，而Airbnb也禁止短租房屋舉行派對，公司目前已將這棟房屋從Airbnb的出租房屋中移除，而且會與警方密切配合調查此案。

警方目前仍沒有透露涉案疑犯資料，也沒有逮捕任何人，呼籲有案件線索的民眾與警方聯絡，電話是(925) 646-2441，匿名報案電話是(866) 846-3592。

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