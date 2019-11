Orinda豪宅槍擊案槍手仍在逃 鄰居感震驚（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣寧靜小鎮Orinda有一間透過Airbnb出租的豪宅,週四晚發生致命槍擊案,死亡人數增至5人,以及至少4人受傷,而出租豪宅的屋主是華裔,開槍疑犯則仍然在逃。

Contra Costa縣警表示,槍擊案發生在週四晚10點50分左右,地點在Orinda市Lucille Way 114號一棟面積接近4,000呎的百萬豪宅,這間豪宅當晚以Airbnb形式出租,裡面有100多人開Halloween派對。

槍案發生前,有鄰居已經覺得派對不尋常。

鄰居說:”我和我女兒在街上開車經過,看到許多青少年在街上,我們很驚奇,以為今晚是學校活動。”

而聽到槍聲後,鄰居們都嚇壞了。

鄰居說:”我們有一兩戶鄰居就住在那個房屋下面,他們可以聽得很清楚,他們以為只是一個很吵鬧的派對,但聽到槍聲後他們嚇壞了。”

另一名鄰居說:”我們與槍案現場僅一兩棟房子之隔,我們當時在房子裡面,小孩子聽到槍聲之後就到院子躲起來。”

居住在附近的華裔居民說:”我有聽到警車聲,所以很害怕,因為Orinda是一個很安全的地方,沒有很多警車,沒有很多罪案,所以我真的是很害怕,我有很多同學在講這件事情,太不尋常了,因為沒有住在Orinda的人去那個派對,而是來自奧克蘭(屋崙)或更遠的地方。”

槍案導致3人當場死亡,兩人送院搶救後死亡,還有至少4人受傷。

而槍案發生的豪宅,屋主是Michael Young Wang,他在兩年前買屋,目前放在Airbnb作短期出租房屋。

Airbnb週五也發聲明表示,這棟出租房屋,事先並不知道租客在此舉行大型Halloween派對,而Airbnb也禁止短租房屋舉行派對,公司目前已將這棟房屋從Airbnb的出租房屋中移除,而且會與警方密切配合調查此案。

警方目前仍沒有透露涉案疑犯資料,也沒有逮捕任何人,呼籲有案件線索的民眾與警方聯絡,電話是(925) 646-2441,匿名報案電話是(866) 846-3592。

