李愛晨廣告牌被移除 擬告布里德箝制政治言論（視頻）

舊金山市長長候選人李愛晨(Ellen Lee Zhou)週五在東灣開記者會透露,在她備受爭議的廣告牌被移除後,已經有組織要幫她打官司。

李愛晨被移除的競選廣告板週五搬到了室內,她點名10月21日在廣告牌下齊聲譴責她的華裔民選官員。

李愛晨說:”當然很多人自稱是華裔社區領袖,我要謝謝他們在這看板前譴責我,在舊金山很多人不知道有選舉,直到他們來到我的招牌前,罵我超過一小時,說我種族歧視。”

週五記者會除了華裔,也有非洲裔及拉美裔支持者,他們表示,這個競選廣告牌陳述了舊金山的現況,跟種族無關。

支持者Michelle Conner說:”打種族牌這些問題不會消失,打種族牌不會結束流浪漢問題,打種族牌不會停止街上販賣毒品,打種族牌不會清理街上的針頭。”

曾經代表共和黨參選加州總檢察長的法官Steven Bailey,所屬的加州憲法權利基金會,將代表李愛晨等人打官司。

Bailey說:”我們將會代表他們控告舊金山市長、Clear Channel Outfront Media箝制政治言論,我們打算進一步控告舊金山建制派,追究到底,不但追回金錢損失,還有被這些舊金山政治機器所造成的傷害。”

李愛晨表示,除了受到政治上的攻擊,人身安全也遭受威脅,一次是清晨5點,有一名非洲裔男子放一個玻璃缸在他家門口,還有一次是撞停在她家車庫前的一輛鄰居的車子。

李愛晨說:”10月21日凌晨兩點鐘,有一輛車特別撞上我家門口車房門口停的車,半夜兩點鐘,當時我們也做了備案,兩個車頭對車頭爛了。”

週五的記者會是在東灣San Leandro一間餐館舉行,根據一名競選義工表示,他們向舊金山一些公共場所提出申請,但都遭到拒絕,如果在私人餐館舉辦,擔心餐館會受到抵制攻擊,因此選在舊金山以外的地方召開記者會。

這幅備受爭議的競選廣告畫布,將會捐給California Constitutional Rights Foundation,然後放在他們的網站競標,所籌到的款項將會用來打官司。

