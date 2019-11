華倫提出全民保健計劃 中產無須加稅

【KTSF 張麗月報導】

民主黨總統參選人大熱門之一的華倫,週五提出一個全民保健計劃,這個計劃的財政成本不會向中產階級加稅來支付,而是來自向富裕階層的大幅加稅,以及設立新的僱員稅,以取代一直以來商業所支付的在職保健。

正如華倫在辯論中所言,對富人與大企業會提高成本,對勞工與中產階層就降低費用,週五她宣布她的全民健保計劃。

華倫說:”我有一項計劃,顯示能讓全民有Medicare,而中產家庭不必加稅一分錢。”

她這項計劃會令聯邦在十年內耗資20.5萬億以上,她說當中一半由僱主支付,其餘一半就來自額外的工資稅,但僱員不用再付醫療保險費。

此外,計劃也會從打擊逃稅瞞稅,和對金融產業與大企業加稅取得財源,另一項財源則來自”財富稅”,將目前向十億財富外每一元徵稅3美分,提高到6美分。

主流媒體指,華倫這項名為”Medicare for All”全民聯邦醫療的計劃,是取材自黨內對手桑德斯的構想,桑德斯主張全民公立健保,讓人人都享有可以負擔得起的醫療服務。

主流媒體的分析也指出,由於華倫的計劃會力求制止醫療成本瘋狂飆升,而引來醫生醫院與製藥業界的反對,華倫的黨內對手也有意見。

拜登的陣營就發聲明指,華倫太低估成本,又太高估節省的錢,又誇大了收益,並將僱主的工資稅捐增加不當一回事。

桑德斯就認為,對所有人都一定會加稅,而桑德斯的全民健保構想,本來就預了中產階級會分擔成本。

華倫週五被問到是否會與桑德斯協商,她說有致電桑德斯,但對方尚未回覆。

