華倫提出全民保健計劃 中產無須加稅

【KTSF 張麗月報導】

民主黨總統參選人大熱門之一的華倫，週五提出一個全民保健計劃，這個計劃的財政成本不會向中產階級加稅來支付，而是來自向富裕階層的大幅加稅，以及設立新的僱員稅，以取代一直以來商業所支付的在職保健。

正如華倫在辯論中所言，對富人與大企業會提高成本，對勞工與中產階層就降低費用，週五她宣布她的全民健保計劃。

華倫說：”我有一項計劃，顯示能讓全民有Medicare，而中產家庭不必加稅一分錢。”

她這項計劃會令聯邦在十年內耗資20.5萬億以上，她說當中一半由僱主支付，其餘一半就來自額外的工資稅，但僱員不用再付醫療保險費。

此外，計劃也會從打擊逃稅瞞稅，和對金融產業與大企業加稅取得財源，另一項財源則來自”財富稅”，將目前向十億財富外每一元徵稅3美分，提高到6美分。

主流媒體指，華倫這項名為”Medicare for All”全民聯邦醫療的計劃，是取材自黨內對手桑德斯的構想，桑德斯主張全民公立健保，讓人人都享有可以負擔得起的醫療服務。

主流媒體的分析也指出，由於華倫的計劃會力求制止醫療成本瘋狂飆升，而引來醫生醫院與製藥業界的反對，華倫的黨內對手也有意見。

拜登的陣營就發聲明指，華倫太低估成本，又太高估節省的錢，又誇大了收益，並將僱主的工資稅捐增加不當一回事。

桑德斯就認為，對所有人都一定會加稅，而桑德斯的全民健保構想，本來就預了中產階級會分擔成本。

華倫週五被問到是否會與桑德斯協商，她說有致電桑德斯，但對方尚未回覆。

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