英國冷凍貨櫃發現屍體案,警方證實死者全部是越南籍。

另外,再多3名懷疑涉案人士被捕,其中一名22歲北愛男子,涉嫌殺人及販運人口,週五在愛爾蘭落網,將會引渡回英國。

至於在越南被捕的兩人,涉嫌策劃偷運人蛇,案發至今增至7人被捕。

事發於上星期,英格蘭東南部一個冷凍貨櫃內發現39人死亡,警方一度指死者全部是中國籍,但其後接獲多個越南家庭求助。

越南駐英國大使館表示,會與相關部門密切配合,協助移送遺體回國。

