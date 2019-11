【i-CABLE】

美國白宮經濟顧問庫德洛指,對中美本月簽署首階段貿易協議感到樂觀。

庫德洛表示,美中貿易談判進展良好,農產品、金融服務及匯率等方面的磋商已接近完成,但知識產權及強制技術轉移等議題,相信要留待下一階段繼續談判。

華府的目標是在本月內簽訂首階段貿易協議,他對此感到樂觀,但兩國元首會面的確實時間和地點仍有待定案。

美國財長姆欽亦指在特朗普總統和中國國家主席習近平帶領下,雙方經貿團隊正努力完成協議文本。

