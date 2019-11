【KTSF】

特朗普總統決定將永久居住地,從紐約市搬去佛羅里達州的海湖莊園。

特朗普這個決定,主要是考慮到稅務問題,因為佛州沒有徵收入息稅及遺產稅,這點與紐約州相反。

紐約是其中一個高稅率的州份,佛州就是低稅率的州份之一。

