【KTSF 郭柟報導】

週四晚是萬聖節前夕Halloween,是孩子們最興奮的節日之一,不少商場都有舉行trick or treat派糖果活動,帶大家到San Bruno的Tanforan商場看看情況。

商場入面有好多小朋友和大人扮鬼扮馬,向商鋪逗糖,相當熱鬧。

商場內亦有扭汽球、化妝活動,還有抽獎,現場都有警員維持治安。

由於有眾多小朋友,有些商店很早就派光糖,有些商店職員的打扮都出眾,商場的活動入夜前就結束。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。