【KTSF】

舊金山Mission區週四下午有貨車撞死一名69歲亞裔婦人。

警方表示,車禍發生在週四下午3時25分,在19街夾South Van Ness街,婦人送院後不治。

法醫辦公室證實,女死者的身份是Pilsoo Seong。

警方暫時無拘捕任何人,並指案件仍在調查當中,未公佈詳情。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。