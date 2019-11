舊金山成立跨部門小組打擊汽車爆竊案（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山的汽車爆竊案問題嚴重,相信不少居民都有經歷過,為了解決這個問題,以舊金山地檢處為首,聯同其他執法部門成立一個跨部門的專案小組,試驗60天,重點打擊汽車爆竊案黑點。

舊金山臨時地檢官樂素詩(Suzy Loftus)上任兩星期以來動作頻頻,她表示,根據統計顯示,在9月份,舊金山平均每日發生70宗汽車爆竊案,不論是居民或遊客,一樣不幸成為受害人。

警察局長Bill Scott指,今年截至週四為止,全市有約兩萬宗汽車爆竊案,比去年的約21,000宗,及前年的25,000宗明顯減少,但仍有漫漫長路要走。

為了不讓這些案件成為常態,樂素詩宣布成立一個史無前例的跨部門專案小組,名叫”Operation Tangled Web”,成員包括舊金山警察局、縣警局、加州公路巡警(CHP)及地檢處,專責打擊汽車爆竊案。

樂素詩說:”計劃會在未來60天推行,因為明天是節日旺季開始,市民會購物,在市內來來往往,我們會用盡所能保障其財產安全。”

樂素詩表示,專案小組會重新分配來自州府對打擊汽車爆竊案的額外撥款,重點放在住宅區黑點及小商業區,此外,執法部門亦會重點搗破有組織盜竊集團,警方指,這批人將偷來的贓物交易到黑市賺錢。

CHP得到州府大約500萬的撥款,協助打擊財物盜竊案,CHP指,如果舊金山地檢處不在專案小組內檢控罪犯,他們亦不會加入。

加州公路巡警灣區局長Ernie Sanchez說:”州府介入,我們在南加州,分別在洛杉磯及聖地牙哥都有同樣的行動,現在有舊金山警方的情報,我們能夠為警方帶來來自灣區、全加州,甚至其他國家的協助。”

計劃推行60天後,地檢處會負責作出檢討,看看專案組的成效如何。

地檢處亦希望市民伸出援手,如果大家有任何汽車爆竊案的犯案片段、匪徒的車牌及任何案件相關資料,除了報警外,亦可以上網匯報,或者傳電郵至[email protected]

