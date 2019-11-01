舊金山成立跨部門小組打擊汽車爆竊案（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山的汽車爆竊案問題嚴重，相信不少居民都有經歷過，為了解決這個問題，以舊金山地檢處為首，聯同其他執法部門成立一個跨部門的專案小組，試驗60天，重點打擊汽車爆竊案黑點。

舊金山臨時地檢官樂素詩（Suzy Loftus）上任兩星期以來動作頻頻，她表示，根據統計顯示，在9月份，舊金山平均每日發生70宗汽車爆竊案，不論是居民或遊客，一樣不幸成為受害人。

警察局長Bill Scott指，今年截至週四為止，全市有約兩萬宗汽車爆竊案，比去年的約21,000宗，及前年的25,000宗明顯減少，但仍有漫漫長路要走。

為了不讓這些案件成為常態，樂素詩宣布成立一個史無前例的跨部門專案小組，名叫”Operation Tangled Web”，成員包括舊金山警察局、縣警局、加州公路巡警（CHP）及地檢處，專責打擊汽車爆竊案。

樂素詩說：”計劃會在未來60天推行，因為明天是節日旺季開始，市民會購物，在市內來來往往，我們會用盡所能保障其財產安全。”

樂素詩表示，專案小組會重新分配來自州府對打擊汽車爆竊案的額外撥款，重點放在住宅區黑點及小商業區，此外，執法部門亦會重點搗破有組織盜竊集團，警方指，這批人將偷來的贓物交易到黑市賺錢。

CHP得到州府大約500萬的撥款，協助打擊財物盜竊案，CHP指，如果舊金山地檢處不在專案小組內檢控罪犯，他們亦不會加入。

加州公路巡警灣區局長Ernie Sanchez說：”州府介入，我們在南加州，分別在洛杉磯及聖地牙哥都有同樣的行動，現在有舊金山警方的情報，我們能夠為警方帶來來自灣區、全加州，甚至其他國家的協助。”

計劃推行60天後，地檢處會負責作出檢討，看看專案組的成效如何。

地檢處亦希望市民伸出援手，如果大家有任何汽車爆竊案的犯案片段、匪徒的車牌及任何案件相關資料，除了報警外，亦可以上網匯報，或者傳電郵至[email protected]

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