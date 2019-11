【KTSF 萬若全報導】

中半島San Bruno一所小學的家長會(PTA)經費被人盜用,警方發現是監守自盜,逮捕了前任負責財務的家長。

疑犯是John Muir小學PTA前財務主管,42歲的San Bruno居民Lani Martha D’Arcy,過去兩年她被指從帳戶內挪用了8萬元。

San Bruno警方是在8月30日接到通知,PTA的帳戶可能被盜用,經過調查後,週三下午發出拘捕令將D’Arcy逮捕。

有本案訊息者,可以跟San Bruno警方聯繫,電話:(650) 616-7100。

