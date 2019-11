【KTSF 蔡璐陽報導】

週四下午,南灣聖荷西警方擊斃一名持槍男子。

週四下午2點半左右,聖荷西警方接報指,在McKee街2300號路段附近的購物中心,有一名男子持槍,當警方趕到現場時,該男子開始往Jackson街方向移動,至少一名警員向他開槍。

該名男子中槍後,被警方送往了當地醫院,最終不治身亡,沒有警員受傷。

事發後警方一度封鎖附近街區,目前警方沒有透露導致開槍的原因,也沒有表示是否找到該名男子的武器。

