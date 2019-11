【KTSF】

在今次民主黨初選中,被視為甚有潛力的參選人之一的前德州聯邦眾議員Beto O’rourke,週五宣布退選。

他週五在艾奧瓦州向支持者致謝,他表示在民主黨人統合力量,支持一名提名人的時候,他的退選決定符合民主黨最佳利益,也符合國家的最佳利益。

在他之前已陸續有人退選,目前有17人競逐民主黨總統初選。

紐約時報的最新民調顯示,在艾奧瓦州初選,前4名支持率最高的是華倫、桑德斯、Pete Buttigieg與拜登,而賀錦麗與華裔楊安澤的支持率都是3%。

