東灣Orinda週四晚一個Halloween派對發生槍擊案,造成4死多人受傷。

發生槍擊案的房屋位於山上,要經由一段私家路上山才可到達。

Contra Costa縣警表示,槍擊案發生在Lucille Way夾Knickerbocker Lane一個住宅,警方於週四晚10時半接到報案,指現場發生槍擊案。

警方抵達現場時發現多名傷者,有重傷的由救護車送院,當局稍後會公布更多案情。

