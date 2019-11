【i-CABLE】

再有美國議員提出與香港相關的法案,建議制裁侵害香港人權自由的中國內地及香港官員。

早前訪港的美國共和黨參議員霍利,聯同兩名黨友提出《Hong Kong Be Water Act》《香港如水法案》,建議引用《全球馬格尼茨基人權問責法》,制裁打壓香港人言論、結社、集會、遊行、示威自由的港府及內地政府前任和現任官員,以及國企,包括禁止相關人士入境美國,以及凍結其個人或者組織的財產。

議案發起人霍利指訪港期間,有示威者向他表示,面對警察時”上善若水”,迅速進退很重要,又指香港正變成警察政府,美國須與港人並肩反抗。

