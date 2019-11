舊金山市長布里德競逐連任是否勝券在握（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市長布里德(London Breed)正競逐連任,不過比起她自己的選戰,她花更多時間宣傳提案及支持自己心儀的候選人,這是否代表布里德對自己連任信心十足呢?

臨近選舉日,布里德沒有為自己拉票,反而四出為房屋公債A提案助選,當被問到是否很有信心連任時,布里德只表示,希望一切能如願,她今年關心的是A提案、地檢官及第五區市參事的選戰。

挑戰布里德競逐市長一職的華裔候選人李愛晨,曾公開指責布里德拒絕參加市長選舉辯論,布里德首度回應指控。

布里德說:”就我所知,我未獲邀請參加辯論,亦不知有任何要求參與,只是近日從媒體報導中才知道原來我拒絕參與,這不是事實。”

布里德表示,過去一年半,她推動興建多個可負擔房屋,為無家可歸者提供各種服務,加強清潔街道及提升社區安全等,她認為總是有很多方面可以做得更好。

展望未來4年,出身在公共房屋的布里德表示,她最優先處理的依然是為市民找到一個安樂窩。

布里德說:”我以房屋為優先,因為大家需要有一個安全、可負擔的地方為家,這是關鍵,不僅土關乎目前的房屋危機,也影響我們的下一代,出生於貧窮,在舊金山長大,努力工作,然後住不起舊金山,這種情況發生得越來越多。”

不過,不論市府投放多少資源,舊金山的無家可歸者人數不跌反升,布里德在選舉前任命候選人之一的樂素詩擔任臨時地檢官,做法惹來企圖干預選舉之嫌。

布里德堅持任命人選是她的權力,亦是正確的決定。

被視為溫和派的布里德就算成功連任,亦不代表施政會一帆風順,因為市參議會內進步派議員佔大多數,兩者之間過去亦出現過分歧。

選舉將於下星期二舉行,一共有6人競逐市長一職。

