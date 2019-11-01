舊金山市長布里德競逐連任是否勝券在握（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市長布里德（London Breed）正競逐連任，不過比起她自己的選戰，她花更多時間宣傳提案及支持自己心儀的候選人，這是否代表布里德對自己連任信心十足呢？

臨近選舉日，布里德沒有為自己拉票，反而四出為房屋公債A提案助選，當被問到是否很有信心連任時，布里德只表示，希望一切能如願，她今年關心的是A提案、地檢官及第五區市參事的選戰。

挑戰布里德競逐市長一職的華裔候選人李愛晨，曾公開指責布里德拒絕參加市長選舉辯論，布里德首度回應指控。

布里德說：”就我所知，我未獲邀請參加辯論，亦不知有任何要求參與，只是近日從媒體報導中才知道原來我拒絕參與，這不是事實。”

布里德表示，過去一年半，她推動興建多個可負擔房屋，為無家可歸者提供各種服務，加強清潔街道及提升社區安全等，她認為總是有很多方面可以做得更好。

展望未來4年，出身在公共房屋的布里德表示，她最優先處理的依然是為市民找到一個安樂窩。

布里德說：”我以房屋為優先，因為大家需要有一個安全、可負擔的地方為家，這是關鍵，不僅土關乎目前的房屋危機，也影響我們的下一代，出生於貧窮，在舊金山長大，努力工作，然後住不起舊金山，這種情況發生得越來越多。”

不過，不論市府投放多少資源，舊金山的無家可歸者人數不跌反升，布里德在選舉前任命候選人之一的樂素詩擔任臨時地檢官，做法惹來企圖干預選舉之嫌。

布里德堅持任命人選是她的權力，亦是正確的決定。

被視為溫和派的布里德就算成功連任，亦不代表施政會一帆風順，因為市參議會內進步派議員佔大多數，兩者之間過去亦出現過分歧。

選舉將於下星期二舉行，一共有6人競逐市長一職。

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