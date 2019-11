【KTSF】

北灣酒鄉Sonoma縣的Kincade山火的救火工作繼續有進展,目前有65%火場受控,165間房屋被燒毁。

截至週四晚,Kincade山火的火場面積超過77,700多英畝,65%火勢受控。

這場山火於10月23號晚開始,至今燒毁349棟建築物,當中165間是民居,有災民的房屋燒成灰燼,在灰燼中找回有珍貴紀念價值的物品,包括結婚戒指。

當局表示,沒有平民在山火中受傷,但有4名消防員受傷。

Cal Fire加州森林及防火局預期山火可以在11月7號完全受控,起火原因仍在調查。

