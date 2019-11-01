Kincade大火強制疏散居民陸續返家（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

燃燒已經一星期的Sonoma縣Kincade大火，到目前為止已經有60%的火場受控，燒毀76,000多英畝土地，282棟建築被夷為平地，包括140棟房屋，被迫撤離的居民已經陸續返回家園。

受大火波及的Sonoma縣居民，陸續返回家園，由於受到斷電影響，冰箱的食物已經無法食用，幸好有團體及善心人士捐食物，讓居民帶回家。

疏散人士David McCloud說：”我很謝謝他們所做的一切，他們現在為我們做的，就像我說的，我們一無所有。”

Santa Rosa居民Maryanne Harris說：”真是瘋狂，但很幸運因為這些人，太棒了，拯救大家的靈魂。”

在Healdsburg的街道上，豎立電子招牌”歡迎回家”。

Windsor及Healdsburg兩個城市的居民，上星期六被迫緊急疏散，週四回到家，看到一切完好，鬆了一口氣。

居民Patty Lewis說：”非常害怕，當朋友告訴我要撤離，這是你最不想聽到的字，好高興回到家。”

目前還有6,000名居民無法回家，加州消防局表示，儘管風勢減弱，滅火大有進展，但是不能鬆懈，要一直達到80％至90％的水平。

Kincade山火發言人Mitch Matlow說：”人命排第一，其次是財產，第三才是環境，要讓18萬的居民回家，讓我們備感溫暖。”

目前還有4,200名消防員在火場搜尋熱點和火焰，以防引起的其他危害，包括不穩定的樹木和充滿餘燼的樹樁，這樣的天氣狀況，將會持續到週末。

就火場面積來計算，Kincade山火是Sonoma縣有史以來最大的山火，大火在10月23日開始，起火點在Geyserville東北邊的John Kincade Road和Burned Mountain Road，消防人員希望在11月7日前能夠將火完全撲滅。

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