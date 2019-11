Kincade大火強制疏散居民陸續返家（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

燃燒已經一星期的Sonoma縣Kincade大火,到目前為止已經有60%的火場受控,燒毀76,000多英畝土地,282棟建築被夷為平地,包括140棟房屋,被迫撤離的居民已經陸續返回家園。

受大火波及的Sonoma縣居民,陸續返回家園,由於受到斷電影響,冰箱的食物已經無法食用,幸好有團體及善心人士捐食物,讓居民帶回家。

疏散人士David McCloud說:”我很謝謝他們所做的一切,他們現在為我們做的,就像我說的,我們一無所有。”

Santa Rosa居民Maryanne Harris說:”真是瘋狂,但很幸運因為這些人,太棒了,拯救大家的靈魂。”

在Healdsburg的街道上,豎立電子招牌”歡迎回家”。

Windsor及Healdsburg兩個城市的居民,上星期六被迫緊急疏散,週四回到家,看到一切完好,鬆了一口氣。

居民Patty Lewis說:”非常害怕,當朋友告訴我要撤離,這是你最不想聽到的字,好高興回到家。”

目前還有6,000名居民無法回家,加州消防局表示,儘管風勢減弱,滅火大有進展,但是不能鬆懈,要一直達到80%至90%的水平。

Kincade山火發言人Mitch Matlow說:”人命排第一,其次是財產,第三才是環境,要讓18萬的居民回家,讓我們備感溫暖。”

目前還有4,200名消防員在火場搜尋熱點和火焰,以防引起的其他危害,包括不穩定的樹木和充滿餘燼的樹樁,這樣的天氣狀況,將會持續到週末。

就火場面積來計算,Kincade山火是Sonoma縣有史以來最大的山火,大火在10月23日開始,起火點在Geyserville東北邊的John Kincade Road和Burned Mountain Road,消防人員希望在11月7日前能夠將火完全撲滅。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。