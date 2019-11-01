華人工程師因敏感言論被Facebook解雇（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

曾在Facebook工作的華人工程師尹伊，因為有華人同事自殺，而參加了一個社群自發的悼念及抗議活動，尹伊在活動中要求公司調查自殺事件真相，不料事隔一個多星期，Facebook以尹伊的言論引發同事不安及不舒服，而將尹伊解僱，事件引起外界多種揣測，本台專訪了當事人尹伊，來聽聽他的自述。

9月19日，Facebook廣告組華人陳姓工程師（Qin Chen），在公司辦公樓跳樓自殺，之後立即有很多謠傳，懷疑陳在Facebook工作壓力大，並可能被霸凌，而且是工作簽證等等，導致他精神崩潰而自殺。

9月26日，矽谷一批華人工程師自發在Facebook總部外面為陳舉行悼念活動，並要求公司徹查陳自殺真相。

今年7月才加入Facebook的尹伊也參加了當天的活動，他說，在陳自殺後，公司有讓提供心理諮詢服務的人回答員工的提問，但回答問題的人有些言語激動。

尹伊說：”還滿情緒化的，意思就是說我們都提供了那樣的心理諮詢服務，你怎麼還自殺，給我的感覺是這樣，我覺得我在腦子裡可以補上下一句話，就是’你還自殺，真是給我們Facebook丟臉’，我甚至都可以補上這一句話。”

當天戴著公司工牌的尹伊在抗議活動中也情緒激動，忘記了公司的相關規定，接受了多家媒體訪問。

尹伊說：”入職培訓也都講過，但是當時一激動，也的確沒想起來，抗議完了接受媒體採訪，其實我也沒說甚麼，就是說希望能有真相，能有一個公正的調查，我也沒有講其它事情，甚至於媒體，ABC記者問我Facebook有沒有壓制這個言論，我還說沒有。”

尹伊事後才意識到，自己可能會遇到麻煩，於是隔天主動向部門主管匯報，主管又將他的報告轉給人事部，當晚10點半，尹伊就收到人事部的電郵，信中稱，基於尊重員工及家人隱私，請不要跟公司以外的人談論自殺事件，所有相關言論都由內部團隊處理。

尹伊說：”第二還說見家屬也不行，見家屬要經過公司同意，所以我當然說你這個不合適，我們都是兩個自然人，我說這是侵犯人權，”This is the violation of human right”，這是我的原話。”

10月1號，Facebook和尹伊第二次談話，當中包括最終警告信，10月7號，尹伊在家收到了公司解僱他的郵件，包括如何處理後續，歸還公司電腦等物品，並退還剛簽約時拿到的獎金39,000元。

尹伊說，解雇他的理由是，第一，在未經公司同意前接受媒體採訪，第二，故意隱瞞除ABC和星島以外，其它媒體採訪的事實，第三，說了讓同事感到不舒服的話。

尹伊說：”後來我問我的團隊導師，就是Team Mentor，團隊輔導員，我就問他，我因為陳先生的事收了最終警告信，會不會有問題，最後你也知道，他把我舉報了，這成了我的一個罪狀，馬上臉色大變，就說，’我不想說這個’，後來中午我被舉報了，只能是他舉報的，我也沒跟別人講過，所以我就覺得很奇怪，他作為我的團隊導師，我剛進團隊，我就收到了最終警告信，這麼嚴重的事，他應不應該知道啊，應該知道是不是。”

尹伊稱，抗議當天也有很多人戴著工牌接受媒體採訪，表達自己的政治觀點，但那些人都沒事，所以他認為真正原因不在於此，而他也因為此事情緒一度緊張，甚至短暫失憶。

尹伊說：”*我現在也得看電腦，我不看電腦我也忘得差不多了，幸好當時第一次採訪的時候都記下來了。”

就Facebook解僱一事，算不算是公司的報復行為，尹伊不願置評，認為人心自有公論，讓大家自己判斷。

在被解僱後，LinkedIn已有將近7,000人主動加他，願意幫他介紹工作，另外還有1,000條支持他的信息，他目前也在試圖透過法律途徑為自己討回公道。

而Facebook就解僱尹伊的事回應本台的聲明稱，尹伊不是因為參與抗議活動，或談論陳的死亡事件而被解僱，而是公司期望員工相互尊重，尤其是在敏感議題，我們會採取行動保障所有員工，在工作中感到安全和舒適。

來自北京的尹伊畢業於清華大學，在當地工作十年後，3年前來到加州大學Santa Cruz分校攻讀兩個碩士學位，目前仍然持OPT簽證。

他希望在明年1月底到期前能找到新工作，而這件事也給他敲響了一個警鐘，作為一名超高薪的資深軟件工程師，他希望自己未來能在賺錢和快樂生活之間找到平衡。

尹伊說：”其實我現在經濟壓力不大，經濟壓力不大，我完全可以少掙點錢，咱沒必要非得掙那麼多錢，你少給我點錢，然後我基本一個星期的事，讓我4天就能做完，這我可能更高興，我寧願少掙點。”

尹伊還說，自己在作曲及寫作方面的能力，甚至高於編程，他以前為遊戲編程，甚至可以自己給遊戲寫配樂，他還希望可以做回他專長的遊戲編程工作，也不排除離開灣區，到洛杉磯發展，那裡也有他的親友，而他也更喜歡洛杉磯的藝術氛圍。

尹伊說：”我覺得硅谷這邊就是一個大名利場，覺得這個攀比之風也挺盛行的，所以我現在找的這幾個，申請的都在洛杉磯有分部，咱們錢少掙就少掙，活得輕鬆愉快是真的，能跟朋友一塊聊聊天，喝杯茶，咱們活得快樂是真的。”

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