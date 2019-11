華人工程師因敏感言論被Facebook解雇（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

曾在Facebook工作的華人工程師尹伊,因為有華人同事自殺,而參加了一個社群自發的悼念及抗議活動,尹伊在活動中要求公司調查自殺事件真相,不料事隔一個多星期,Facebook以尹伊的言論引發同事不安及不舒服,而將尹伊解僱,事件引起外界多種揣測,本台專訪了當事人尹伊,來聽聽他的自述。

9月19日,Facebook廣告組華人陳姓工程師(Qin Chen),在公司辦公樓跳樓自殺,之後立即有很多謠傳,懷疑陳在Facebook工作壓力大,並可能被霸凌,而且是工作簽證等等,導致他精神崩潰而自殺。

9月26日,矽谷一批華人工程師自發在Facebook總部外面為陳舉行悼念活動,並要求公司徹查陳自殺真相。

今年7月才加入Facebook的尹伊也參加了當天的活動,他說,在陳自殺後,公司有讓提供心理諮詢服務的人回答員工的提問,但回答問題的人有些言語激動。

尹伊說:”還滿情緒化的,意思就是說我們都提供了那樣的心理諮詢服務,你怎麼還自殺,給我的感覺是這樣,我覺得我在腦子裡可以補上下一句話,就是’你還自殺,真是給我們Facebook丟臉’,我甚至都可以補上這一句話。”

當天戴著公司工牌的尹伊在抗議活動中也情緒激動,忘記了公司的相關規定,接受了多家媒體訪問。

尹伊說:”入職培訓也都講過,但是當時一激動,也的確沒想起來,抗議完了接受媒體採訪,其實我也沒說甚麼,就是說希望能有真相,能有一個公正的調查,我也沒有講其它事情,甚至於媒體,ABC記者問我Facebook有沒有壓制這個言論,我還說沒有。”

尹伊事後才意識到,自己可能會遇到麻煩,於是隔天主動向部門主管匯報,主管又將他的報告轉給人事部,當晚10點半,尹伊就收到人事部的電郵,信中稱,基於尊重員工及家人隱私,請不要跟公司以外的人談論自殺事件,所有相關言論都由內部團隊處理。

尹伊說:”第二還說見家屬也不行,見家屬要經過公司同意,所以我當然說你這個不合適,我們都是兩個自然人,我說這是侵犯人權,”This is the violation of human right”,這是我的原話。”

10月1號,Facebook和尹伊第二次談話,當中包括最終警告信,10月7號,尹伊在家收到了公司解僱他的郵件,包括如何處理後續,歸還公司電腦等物品,並退還剛簽約時拿到的獎金39,000元。

尹伊說,解雇他的理由是,第一,在未經公司同意前接受媒體採訪,第二,故意隱瞞除ABC和星島以外,其它媒體採訪的事實,第三,說了讓同事感到不舒服的話。

尹伊說:”後來我問我的團隊導師,就是Team Mentor,團隊輔導員,我就問他,我因為陳先生的事收了最終警告信,會不會有問題,最後你也知道,他把我舉報了,這成了我的一個罪狀,馬上臉色大變,就說,’我不想說這個’,後來中午我被舉報了,只能是他舉報的,我也沒跟別人講過,所以我就覺得很奇怪,他作為我的團隊導師,我剛進團隊,我就收到了最終警告信,這麼嚴重的事,他應不應該知道啊,應該知道是不是。”

尹伊稱,抗議當天也有很多人戴著工牌接受媒體採訪,表達自己的政治觀點,但那些人都沒事,所以他認為真正原因不在於此,而他也因為此事情緒一度緊張,甚至短暫失憶。

尹伊說:”*我現在也得看電腦,我不看電腦我也忘得差不多了,幸好當時第一次採訪的時候都記下來了。”

就Facebook解僱一事,算不算是公司的報復行為,尹伊不願置評,認為人心自有公論,讓大家自己判斷。

在被解僱後,LinkedIn已有將近7,000人主動加他,願意幫他介紹工作,另外還有1,000條支持他的信息,他目前也在試圖透過法律途徑為自己討回公道。

而Facebook就解僱尹伊的事回應本台的聲明稱,尹伊不是因為參與抗議活動,或談論陳的死亡事件而被解僱,而是公司期望員工相互尊重,尤其是在敏感議題,我們會採取行動保障所有員工,在工作中感到安全和舒適。

來自北京的尹伊畢業於清華大學,在當地工作十年後,3年前來到加州大學Santa Cruz分校攻讀兩個碩士學位,目前仍然持OPT簽證。

他希望在明年1月底到期前能找到新工作,而這件事也給他敲響了一個警鐘,作為一名超高薪的資深軟件工程師,他希望自己未來能在賺錢和快樂生活之間找到平衡。

尹伊說:”其實我現在經濟壓力不大,經濟壓力不大,我完全可以少掙點錢,咱沒必要非得掙那麼多錢,你少給我點錢,然後我基本一個星期的事,讓我4天就能做完,這我可能更高興,我寧願少掙點。”

尹伊還說,自己在作曲及寫作方面的能力,甚至高於編程,他以前為遊戲編程,甚至可以自己給遊戲寫配樂,他還希望可以做回他專長的遊戲編程工作,也不排除離開灣區,到洛杉磯發展,那裡也有他的親友,而他也更喜歡洛杉磯的藝術氛圍。

尹伊說:”我覺得硅谷這邊就是一個大名利場,覺得這個攀比之風也挺盛行的,所以我現在找的這幾個,申請的都在洛杉磯有分部,咱們錢少掙就少掙,活得輕鬆愉快是真的,能跟朋友一塊聊聊天,喝杯茶,咱們活得快樂是真的。”

