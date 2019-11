【KTSF】

本週末夏令時(Daylight Saving Time)結束,大家又可以有多一個小時睡眠時間。

夏令時在11月3日本週日凌晨2點結束,大家在週日起床的時候,記得將時鐘調慢一個小時,千萬不要以為自己睡過頭。

目前大多數智能裝置都會自動調校時鐘,如果沒有使用智能時鐘,記得要調整。

