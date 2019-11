【KTSF 蔡璐陽報導】

週四晚上在伊利諾伊州芝加哥市發生一起槍擊案,一名7歲女童在與家人參加Halloween的領糖果活動時中槍,目前正在醫院搶救,情況危殆。

事件發生在當地時間下午5點半左右,警方表示,當時有一群人在追一名男子,並向那名男子開槍,但是女童的脖子和胸口卻不幸中槍。

目前警方希望附近居民能夠協助找出涉案人員。

芝加哥警局探長Rocco Alioto說:”這是無法接受的,一個7歲女童在和家人正在領糖果,但是卻遇到一群人試圖槍擊另一個男子,這發生在一個全是孩子領糖果的街道上。”

