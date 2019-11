【KTSF】

往來舊金山和東灣奧克蘭(屋崙)的海灣大橋週五早上發生槍擊案,事發時正值上班通勤繁忙時間,加州公路巡警一度需要關閉東行所有行車線,追緝涉案的槍手。

加州公路巡警表示,兩名巡警於早上6時45分在西行線聽到槍聲,二人向上看時,看到東行線上有一名非洲裔男子把頭伸出車窗外,向另一輛汽車開槍。

當局暫未確認是否有人受傷,警方因為要追緝涉案槍手及搜集證物,一度關閉東行所有行車線,至早上8時20分重開。

