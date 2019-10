舊金山市長華裔候選人彭德慧為何屢敗屢戰（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

今次的舊金山市長選戰,另一名華裔候選人是住在華埠一帶的彭德慧(Wilma Pang),今次已經是彭德慧第四度出選市長,是什麼原因驅使她不斷嘗試呢?

彭德慧是退休音樂教師,一生致力奉獻於推廣藝術,在華埠住了超過40年。

過去她曾三度參選市長,及四度參選第三區市參事,不過從未當選過。

彭德慧表示,過去十年,她每一天都會來到花園角,與居民及商戶聊天,這些人好像她的親人一樣。

但她發現無一個市府官員真心與市民直接對話,大家都講無家可歸者,又有沒有人問過他們究竟需要什麼,而她參選,代表的是一種態度,希望為這班被忽略的人發聲。

彭德慧說:”我在此十年了,有些無家可歸者,哪一個我都認識,他們有什麼問題,像看信,他們說我懂英文,很多信我都不懂看,我就幫他們看,去哪裡看醫生,我都會介紹一下。”

為了分享藝術,彭德慧創辦了美化華埠曲藝組,自掏腰包買樂器給人彈奏,自己負責唱粵曲。

彭德慧表示,她的參選政綱包括致力發展舊金山的旅遊業,十多年前,華埠Grant街一間”吉舖”都沒有,但現在每隔幾個鋪位就有一間,因此她會大力幫助小商業發展。

彭德慧說:”不是說選不選到的問題,我選不到一樣開心,因為我知道自己做了件事,讓個個都知道,彭德慧是真的幫他們的。”

現任市長布里德這一任的任期去到今年年底,是填補李孟賢突然逝世餘下的任期,任何人一旦在下星期的選舉中當選,任期是4年。

