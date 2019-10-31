舊金山市長華裔候選人彭德慧為何屢敗屢戰（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

今次的舊金山市長選戰，另一名華裔候選人是住在華埠一帶的彭德慧（Wilma Pang），今次已經是彭德慧第四度出選市長，是什麼原因驅使她不斷嘗試呢？

彭德慧是退休音樂教師，一生致力奉獻於推廣藝術，在華埠住了超過40年。

過去她曾三度參選市長，及四度參選第三區市參事，不過從未當選過。

彭德慧表示，過去十年，她每一天都會來到花園角，與居民及商戶聊天，這些人好像她的親人一樣。

但她發現無一個市府官員真心與市民直接對話，大家都講無家可歸者，又有沒有人問過他們究竟需要什麼，而她參選，代表的是一種態度，希望為這班被忽略的人發聲。

彭德慧說：”我在此十年了，有些無家可歸者，哪一個我都認識，他們有什麼問題，像看信，他們說我懂英文，很多信我都不懂看，我就幫他們看，去哪裡看醫生，我都會介紹一下。”

為了分享藝術，彭德慧創辦了美化華埠曲藝組，自掏腰包買樂器給人彈奏，自己負責唱粵曲。

彭德慧表示，她的參選政綱包括致力發展舊金山的旅遊業，十多年前，華埠Grant街一間”吉舖”都沒有，但現在每隔幾個鋪位就有一間，因此她會大力幫助小商業發展。

彭德慧說：”不是說選不選到的問題，我選不到一樣開心，因為我知道自己做了件事，讓個個都知道，彭德慧是真的幫他們的。”

現任市長布里德這一任的任期去到今年年底，是填補李孟賢突然逝世餘下的任期，任何人一旦在下星期的選舉中當選，任期是4年。

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