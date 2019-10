【KTSF】

北灣Vacaville市警方正調查一宗兇殺案,一名59歲婦人在家中遇害,與她同住的21歲兒子被警方扣查。

警方於早上7時接獲報警電話,接線員聽到一名婦人在後方尖叫,警員到達Rio Grande路900號路段一幢住屋時,發現一名婦人身中多刀死亡。

警方已帶走死者的21歲兒子到警署問話,過去3年,警方曾4至5次接到舉報到上址調查,都是戶主與兒子發生爭執有關。

死者的丈夫都居於上址,案發時因為工幹正身處海外。

