土耳其軍隊在土敘邊境與敘利亞政府軍交火

據敘利亞國家通訊社報導,當地時間30號晚上,土耳其軍隊在敘利亞北部土敘邊境城鎮拉斯艾因發起進攻,並與敘利亞政府軍發生激烈交火,土耳其總統埃爾多安表示,敘利亞庫爾德武裝沒有完全撤離敘東北部安全區,土方將根據情況做出回應。

報導稱,在拉斯艾因南部地區,敘利亞政府軍與土耳其軍隊發生交火,土耳其軍方還轟炸了拉斯艾因北部和東部的多處村莊,並在轟炸後佔領了其中兩處村莊。

與此同時,土耳其及其支持的敘反對派武裝,還向拉斯艾因東南部的泰勒塔米爾地區進行炮擊,造成大批民眾逃離。

據土耳其支持的敘利亞反對派武裝說,最近幾天內,類似的衝突不斷發生。

據路透社報導,土耳其總統埃爾多安29日表示,俄方已向土耳其通報了有關敘利亞庫爾德武裝全部撤離敘利亞東北部安全區的消息,但根據土方掌握的最新消息,目前敘北部庫爾德武裝人民保護部隊並沒有撤離完畢,並威脅稱,如果發現庫爾德武裝繼續逗留,或對土耳其發起攻擊。

土耳其方面將擴大敘北部安全區的範圍,並可能對敘北部重新展開軍事行動。

埃爾多安還表示,土俄軍隊將於本週五,也就是11月1日,開始在敘利亞東北部進行聯合巡邏,當地時間29日,俄羅斯軍事警察在敘利亞東北部哈塞克省、北部的卡米什利和代爾巴西耶之間已經展開巡邏。

當天俄羅斯國防部長紹伊古宣布,敘利亞庫爾德武裝已經提前完成了撤離行動,敘利亞邊防軍和俄羅斯軍事警察隨後進駐了相關地區。

