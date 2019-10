【KTSF】

NBA金州勇士隊球星Stephen Curry在週三晚對陣鳳凰城太陽隊時跌倒,左手受傷。

在昨晚比賽進行到第三節的時候,Curry上籃時失重心,落地受傷,博得犯規,但雙手著地後,左手被比對手Aron Baynes壓到,要退下火線。

勇士證實,31歲的Curry左手掌骨折,要接受磁力共振檢查,再確認是否要做手術。

週三晚的比賽,勇士隊110比121不敵太陽隊,目前開季四場輸了三場。

