【KTSF】

受強風吹襲的南加州,週四早上再爆發新山火。

San Bernardino在Lower Waterman Canyon的18號公路一帶,於週四凌晨約1時38分發生山火,火乘風勢,一小時後,Hillside山火火場增至200英畝,並向住宅區蔓延,最少4間房屋被燒毁。

山火危脅North Park社區約450間房屋,當地1,300名居民需要緊急疏散。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。