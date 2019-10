聖荷西市議會將表決是否提高市中心建築物高度

【KTSF 歐志洲報導】

南灣聖荷西市議會將會對是否提高市中心建築物的高度作出表決,矽谷商界表示支持這項計畫。

聖荷西考慮允許市中心Diridon附近的新發展地產項目提高新蓋建築物的上限,計畫將允許市中心高度提高5到35英尺,而在Diridon火車站一帶提高70到150英尺,目前那裡的最高建築是110英尺高的SAP中心。

提高建築物高度的計畫,可以增加900萬英呎的辦公樓空間,並增加市府稅收約500萬元。

The Silicon Valley Organization代表Matthew Mahood說:”我們支持的計劃,能給市中心帶來發展機會,並平衡聖荷西機場現有和未來的發展,並維持美國聯邦航空管理局FAA對機場的飛行安全需要。”

Mahood指的FAA對飛行安全的規定,聖荷西機場附近建築物的高度,必須考慮飛機的飛行安全,因為聖荷西機場距離市中心只有4英里,因此增加建築物的高度上限,將會影響大型飛機使用該機場,但是商界一般認為,這些主要往來亞洲的大型飛機只佔極少數。

而較高的新建築物,也將需要更高機能的建築工人。

聖荷西市議會將在短期內就計畫表決。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。