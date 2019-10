中半島兩市通過緊急條例 禁屋主新法生效前逼遷租客（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島城市Daly City和Redwood City,日前都通過一項緊急條例,即提前實施明年1月才生效的加州AB 1482法例,以防止屋主在新法律生效前無故逼遷租客。

州長紐森於10月8日簽署新法案 AB 1482,這項由州眾議員邱信福提出的租金及逼遷管制法例,規定屋主加租每年不能超過5%,再加通貨膨脹率大約2%到3%,合共應不超過8%。

而最近15年新建的房屋,以及非公司或房地產信託擁有的獨立房屋,則不受新法例限制,該法例有效期將到2030年。

不過自從該法律上個月在州議會通過後,Daly City和Redwood City市府都分別收到大量租客被逼遷的案件,到社區中心尋求幫助的租客數量也成倍增加,兩個市府於是在本週一的市議會,分別投票通過緊急條例,禁止屋主在AB 1482法例在明年元旦生效前,無故逼遷現有租客。

不過緊急條例也受到一些屋主反對,認為立法者只考慮租客利益,並不能真正解決房屋危機。

另外,San Mateo市和Foster City市也計劃於下個月初的會議中,決定是否通過同樣的緊急條例。

