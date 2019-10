【KTSF】

巴基斯坦一列火車週四發生火警,大批乘客為逃生跳車,事故造成74人死亡。

事發於旁遮普省一列火車上,3節車廂被大火吞沒,起火原因與乘客在火車上用煤氣爐煮食有關。

火車司機指稱,知道火車起火後,3分鐘內已煞停火車。

不過有生還的乘客稱,起火後火車花了20分鐘才停下,不少乘客為求生,迫不得以在高速行駛的火車上跳下而死亡。

