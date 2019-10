【KTSF】

南灣Santa Clara縣警局稱,一名持刀男子週三晚在聖荷西市的Santa Teresa輕鐵站,被一名合約保安員開槍擊斃。

當局是於晚上8時40分接獲槍擊舉報,地點在南聖荷西的輕鐵站內。

警方指,持刀男子當時威嚇在場人士,保安員嘗試與他接觸,最後引發開槍事故,持刀男子中槍送院後不治。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡Santa Clara縣警局,電話:(408) 808-4500,匿名舉報熱線:408) 808-4431。

