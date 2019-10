東Palo Alto男子涉虐待小狗被警方拘捕

【KTSF】

東Palo Alto一名30歲男子,涉嫌上週末在Redwood Shores將一頭小狗擲在地上,然後用手機把過程拍下,警方以涉嫌觸犯虐畜罪將其拘捕。

被捕男子名叫Michael Fore,週日一名市民向警方報稱,看到有人在Avocet Drive虐待一頭小狗。

調查員稍後翻看保安視頻,看到一名男子拉著小狗的狗帶,把小狗拋上半空,然後重覆多次把小狗用力地擲在地上,期間用手機拍下過程。

紅木城警方之後在社交媒體發放疑犯的照片,希望公眾協助找尋該名男子,警方憑藉公眾的協助,確認Fore是懷疑涉案的男子。

警方週三持拘捕令,到Fore位於East Palo Alto住屋將其逮捕,Fore見狀從3樓住所的露台爬上屋頂,打算逃走,警員尾隨追截,在大廈的頂樓將他拘捕。

警方已尋回小狗的主人,他似乎不知道小狗曾受虐,而小狗也似乎沒有明顯受傷。

