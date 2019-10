【KTSF】

灣區風勢週三轉吹緩和,消防人員在北灣酒鄉Sonoma縣的Kincade山火的救火工作有進展,過去一天,火場面積只是增加少少至76,800多英畝,但受控範圍則大幅增至45%,即接近一半火場受到控制,很多疏散的災民也陸續返回家園。

很多因大火撤離了5天的居民,週三終於可以回家,Sonoma縣警局在週三下午宣布,取消對Winsor、Healdsburg,以及與Kincade山火有關的其他地區的疏散令,改為發出較低的警告,把疏散令改為警告,讓因為Kincade山火而要逃難的大約10萬名居民,可以重返家園。

有266棟建築物在這場山火中燒毁,包括133間民居。

