日本世界遺產沖繩那霸首里城大火中燒毀

【i-CABLE】

日本世界遺產沖繩那霸首里城，當地時間週四凌晨大火，6座建築包括正殿完全燒毀，到早上火勢仍未受控，一名消防送院，當局正調查起火原因。

位於山上的首里城陷入火海，火勢猛烈，不斷蔓延，消防當地週四凌晨2時許接報，首里城內自動警報偵測到正殿範圍有煙冒出，到場後發現著火，不斷增援撲救。

但這座主要以木建成的城池，燒了6個多小時仍未受控，有建築在火光之中倒下。

當地正舉辦”首里城祭”，凌晨時份，有人在城內做籌備工作，天光後，消防繼續射水撲救，首里城6座建築燒毀，包括正殿、南殿和北殿，近4,200平方公尺範圍燒成灰燼。

2000年被列入世界遺產的首里城跡，約500年歷史，座落遺址的古城，屬琉球王國時代建築，原本的古城在二戰時受戰火毀壞要拆除，這次遭燒毀的首里城於1992年仿古重建。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。