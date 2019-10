日本世界遺產沖繩那霸首里城大火中燒毀

【i-CABLE】

日本世界遺產沖繩那霸首里城,當地時間週四凌晨大火,6座建築包括正殿完全燒毀,到早上火勢仍未受控,一名消防送院,當局正調查起火原因。

位於山上的首里城陷入火海,火勢猛烈,不斷蔓延,消防當地週四凌晨2時許接報,首里城內自動警報偵測到正殿範圍有煙冒出,到場後發現著火,不斷增援撲救。

但這座主要以木建成的城池,燒了6個多小時仍未受控,有建築在火光之中倒下。

當地正舉辦”首里城祭”,凌晨時份,有人在城內做籌備工作,天光後,消防繼續射水撲救,首里城6座建築燒毀,包括正殿、南殿和北殿,近4,200平方公尺範圍燒成灰燼。

2000年被列入世界遺產的首里城跡,約500年歷史,座落遺址的古城,屬琉球王國時代建築,原本的古城在二戰時受戰火毀壞要拆除,這次遭燒毀的首里城於1992年仿古重建。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。