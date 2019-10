國會傳召前國家安全顧問博爾頓就特朗普彈劾調查作證

【KTSF 張麗月報導】

就特朗普總統的彈劾案調查,國會民主黨人已經邀請前國家安全顧問博爾頓(John Bolton)下星期到國會作證。

博爾頓的律師表示,國會要發傳票,才可傳召博爾頓作證,如博爾頓真的出席作證,將會是彈劾案最高官階的證人。

博爾頓因為與特朗普在政策上意見不同,而在9月被開除,週三國務院官員Christophe Anderson向眾議院調查人員透露,博爾頓在6月時曾向他表示,贊成美烏加強能源合作,及拉攏烏克蘭新任總統澤連斯基作出反貪污改革。

但博爾頓也向他指出,要小心特朗普的私人律師朱利安尼,因為在烏克蘭政策上,朱利安尼對特朗普起了關鍵影響,這個會阻礙美國對中歐政策。

Anderson也提及政府官員朱利安尼走烏克蘭後門甚表關注。

另一名國務院官員週三也接受眾議院調查人員閉門問話,白宮反對他兩人公開作證。

眾議院民主黨人對總統的彈劾調查,聚焦特朗普涉嫌凍結對烏克蘭的軍事援助,目的是威迫烏克蘭翻出一宗能源公司舊案,調查拜登父子。

拜登有可能成為明年大選特朗普的競敵,特朗普此舉也因為涉及尋求外國協助自己競選,而遭到國會眾議院民主黨人展開對他的彈劾調查,眾議院在週四會全院表決彈劾調查案。

另外,被博爾頓招攬處理俄羅斯和歐洲事務的國家安全協會的白宮官員Tim Morrison,週四到眾議院就特朗普彈劾案閉門作證,但他週三表示將會辭職,日期未定。

