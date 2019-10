【i-CABLE】

週四是Halloween,香港有人號召到蘭桂坊參與蒙面派對,警方指參加者非法集結,施放催淚彈驅散。

警方約8時不准人再進入蘭桂坊,9時許就指中環一帶有示威者非法集結,要求大家除面具、盡快離開,約10時在中環多處施放催淚彈驅散人群。

