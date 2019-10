【i-CABLE】

第三季香港生產總值GDP按季急跌3.2%,GDP連續兩季下跌,標誌香港經濟十年來第一次步入技術性衰退,政府預警全年經濟都會負增長。

十年來經濟再度步入技術衰退,第三季本地生產總值預估按季跌3.2%,跌幅遠大於市場預期,已經連續兩季負增長。

按年計亦陷入收縮,上季跌2.9%,首三季合計就收縮0.7%。

政府相信短期經濟都難有起色,全年很大機會都是負增長,主要是上季私人消費開支,超過十年來首次按年轉跌,投資、貨品進出口,以及服務輸出的跌勢亦加劇。

