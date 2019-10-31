英國發表香港報告呼籲各方尊重高度自治和法治

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英國政府發表《香港問題半年報告》，呼籲香港各方尊重高度自治和法治。

英國外相藍韜文在報告序中談到，香港近5個月的反修例示威，形容是香港近代史中最動盪時刻，呼籲示威者結束暴力，警方必須以相稱手法處理示威，保障和平示威的權利，指香港應尋找方法緩和局勢，以政治方法化解危機。

藍韜文又表示，各方必須進行有意義對話，以政治途徑維護香港基本法及中英聯合聲明，而香港的高度自治及法治，是保證香港未來繁榮及成功的基礎，各方都有責任予以尊重。

香港特區政府期後發表聲明，重申回歸以來，一直嚴格按照基本法，實行”港人治港”、高度自治，充分體現”一國兩制”得到全面和成功落實。

聲明指，過去數月在香港發生連串示威及公眾活動，部份活動最後演變成暴力違法事件，香港警方一直保持克制，嚴格根據法律執法，特區政府已開展了多元化的對話平台，重申外國政府不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。

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