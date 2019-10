【KTSF】

Facebook公布的季度收益和盈利都好過預期,其中收益增長比一年前上升近三成。

網上廣告市場競爭越來越激烈,尤其是面對Amazon,因此Facebook要在包括旗下的Instagram尋求更多的廣告收益增長,現時流動設備的廣告收益,佔Facebook整體廣告銷售接近九成半。

不過Facebook在一些議題上,例如用戶的私隱、政治廣告的真偽,以及建議中新推出的虛擬貨幣Libra,都面對規管當局越來越大的壓力。

Facebook全球每天的活躍使用者有超過16億人。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。