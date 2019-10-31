李愛晨競選舊金山市長望能帶來甚麼改變（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華裔市長候選人李愛晨（Ellen Lee Zhou）一個競選廣告，近日惹起極大的爭議，同時亦提升了市民對今年市長選舉的關注度，這次是李愛晨第二次競選市長，作為共和黨人，她希望為舊金山帶來什麼改變呢？

這一日，李愛晨與支持者在市府對開的農夫市場拉票，李愛晨去年以無黨派的身分首度參選市長，得票率在8名候選人中排第五。

今年她加入共和黨，再接再厲，原因是她認為民主黨過去40年來壟斷舊金山市政，人民的生活質素每況愈下。

去年布里德上台後，情況不但未有改善，反而越來越差。

李愛晨說：”一個市長，（年年）加薪，而每年死那麼多人，很多人無家可歸，十年前是兩千人，現在是21,000人，一個市長不守聯邦法，賣淫賣毒合法，這個市長，你還可以相信嗎？”

李愛晨表示，她一旦當選後，首要處理的是治安問題，過去幾年，華裔屢屢成為暴力罪案的受害人，事情發生後，市府與社區組織的確有幫忙，但過一陣子，這些暴力案件又再發生，即是市府根本沒有解決到問題。

李愛晨說：”現在舊金山是全美國最差一個城市，我們華人被人打劫得最多，所以我成為市長後，我要配合聯邦政府掃毒掃黃，來還我們舊金山居民一個清廉的生活，來安居樂業。”

舊金山正值房屋危機，市府近年積極找不同機會興建新單位，李愛晨表示，建屋最快亦要幾年時間完成，但其實市內現有幾萬個空置的未出租單位，只要市府放寬對小業主租賃限制，不偏袒租客的話，相信這些單位會立即放到市場上招租。

今次的市長選舉，主流意見都認為布里德會順利連任，不過李愛晨認為，她亦有勝選的機會。

李愛晨說：”我相信如果我們華人齊心合力，我就是下一任的市長，我們華人的票是叫搖擺票，如果華人齊心只投我一票，只要市長布里德不在我們選擇上，她就沒有辦法贏。”

今年的市長選舉一共有6人競逐，包括布里德、華裔的李愛晨及彭德慧。

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