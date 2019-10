李愛晨競選舊金山市長望能帶來甚麼改變（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華裔市長候選人李愛晨(Ellen Lee Zhou)一個競選廣告,近日惹起極大的爭議,同時亦提升了市民對今年市長選舉的關注度,這次是李愛晨第二次競選市長,作為共和黨人,她希望為舊金山帶來什麼改變呢?

這一日,李愛晨與支持者在市府對開的農夫市場拉票,李愛晨去年以無黨派的身分首度參選市長,得票率在8名候選人中排第五。

今年她加入共和黨,再接再厲,原因是她認為民主黨過去40年來壟斷舊金山市政,人民的生活質素每況愈下。

去年布里德上台後,情況不但未有改善,反而越來越差。

李愛晨說:”一個市長,(年年)加薪,而每年死那麼多人,很多人無家可歸,十年前是兩千人,現在是21,000人,一個市長不守聯邦法,賣淫賣毒合法,這個市長,你還可以相信嗎?”

李愛晨表示,她一旦當選後,首要處理的是治安問題,過去幾年,華裔屢屢成為暴力罪案的受害人,事情發生後,市府與社區組織的確有幫忙,但過一陣子,這些暴力案件又再發生,即是市府根本沒有解決到問題。

李愛晨說:”現在舊金山是全美國最差一個城市,我們華人被人打劫得最多,所以我成為市長後,我要配合聯邦政府掃毒掃黃,來還我們舊金山居民一個清廉的生活,來安居樂業。”

舊金山正值房屋危機,市府近年積極找不同機會興建新單位,李愛晨表示,建屋最快亦要幾年時間完成,但其實市內現有幾萬個空置的未出租單位,只要市府放寬對小業主租賃限制,不偏袒租客的話,相信這些單位會立即放到市場上招租。

今次的市長選舉,主流意見都認為布里德會順利連任,不過李愛晨認為,她亦有勝選的機會。

李愛晨說:”我相信如果我們華人齊心合力,我就是下一任的市長,我們華人的票是叫搖擺票,如果華人齊心只投我一票,只要市長布里德不在我們選擇上,她就沒有辦法贏。”

今年的市長選舉一共有6人競逐,包括布里德、華裔的李愛晨及彭德慧。

