聯邦眾議院通過彈劾特朗普總統規章程序

【KTSF】

在民主黨人的推動下,聯邦眾議院週四通過彈劾特朗普總統的規章程序,為眾院首次就彈劾特朗普進行表決。

眾院週四以232票對196票通過這項決議案,當中所有共和黨議員全部投反對票,民主黨則有兩名議員倒戈投反對票,分別是代表新澤西州的Jeff Van Drew,以及代表明尼蘇達州的Collin Peterson,後者是民主黨中最保守的成員,而這兩名議員都來自傾向共和黨的選區。

週四通過的決議案,定下彈劾總統的規章程序,過去數週,眾院舉行多場閉門聽證,傳召多名證人作供,之後將過渡至公開聽證,甚至有可能提升至全院表決,以決定是否彈劾特朗普。

這次表決正值萬聖節前夕,特朗普在社交媒體Twitter發推文,聲稱”這是美國歷史上最大的獵巫行動!”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。