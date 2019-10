週三晚仍有逾6萬PG&E用戶未恢復供電

【KTSF】

週三開始天氣恢復穩定,太平洋煤電公司(PG&E)陸續恢復供電,不過直到週三晚,仍有64,000戶停電。

PG&E表示,週三取消了Alameda縣、Santa Clara縣、San Mateo等縣的停電計畫,主要是因為天氣好轉。

目前除了Kern縣以外,其他縣都可以恢復供電,PG&E正逐步檢查設備線路,重新打開電源,不過恢復電力可能需要48個小時,因為工人必須檢查好幾萬英里的設備和線路。

另外,PG&E也發現上週六停電後,有83個設備因為大風而損壞,PG&E認為如果沒有停電,會引發更嚴重的山火。

PG&E表示,週三晚上,Sonoma縣有70%的用戶恢復電力,Napa縣有80%,Solano已經100%恢復電力,Marin則是99%。

