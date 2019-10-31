週三晚仍有逾6萬PG&E用戶未恢復供電

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週三開始天氣恢復穩定，太平洋煤電公司（PG&E）陸續恢復供電，不過直到週三晚，仍有64,000戶停電。

PG&E表示，週三取消了Alameda縣、Santa Clara縣、San Mateo等縣的停電計畫，主要是因為天氣好轉。

目前除了Kern縣以外，其他縣都可以恢復供電，PG&E正逐步檢查設備線路，重新打開電源，不過恢復電力可能需要48個小時，因為工人必須檢查好幾萬英里的設備和線路。

另外，PG&E也發現上週六停電後，有83個設備因為大風而損壞，PG&E認為如果沒有停電，會引發更嚴重的山火。

PG&E表示，週三晚上，Sonoma縣有70%的用戶恢復電力，Napa縣有80%，Solano已經100%恢復電力，Marin則是99%。

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