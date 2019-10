舊金山華埠週六舉行社區健康同樂日 提供免費健康檢查（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山華埠本週六將會舉行第24屆華埠社區健康同樂日,提供免費健康檢查。

大會表示,今次活動的重點是探討影響身心健康的各種元素,包括預防性檢查和公共政策等,又會講下預防三高,即是高血壓、高血糖、高膽固醇的提示等。

當日都會提供相關身體檢查,以及為成人及7歲以上小童提供流感疫苗注射服務。

華埠公共衛生局保健教育主任馮梨珍說:”一個人的全面健康,不只是做完檢驗就行,你所居住的環境、郵區號碼,或者公共衛生政策,原來都有影響。”

白幹榮醫生說:”你越貧窮就越肥,越有錢越瀟湘,美國就是如此奇怪,為何呢?原因是好多時食物內有果糖玉米糖漿,一種用粟米提煉造成的糖,導致每款食物都添加進去。”

健康同樂日將會在11月2日星期六舉行,早上10時至下午3時,地點是華埠青年會YMCA沙加緬度街855號。

