舊金山華埠週六舉行社區健康同樂日 提供免費健康檢查（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山華埠本週六將會舉行第24屆華埠社區健康同樂日，提供免費健康檢查。

大會表示，今次活動的重點是探討影響身心健康的各種元素，包括預防性檢查和公共政策等，又會講下預防三高，即是高血壓、高血糖、高膽固醇的提示等。

當日都會提供相關身體檢查，以及為成人及7歲以上小童提供流感疫苗注射服務。

華埠公共衛生局保健教育主任馮梨珍說：”一個人的全面健康，不只是做完檢驗就行，你所居住的環境、郵區號碼，或者公共衛生政策，原來都有影響。”

白幹榮醫生說：”你越貧窮就越肥，越有錢越瀟湘，美國就是如此奇怪，為何呢？原因是好多時食物內有果糖玉米糖漿，一種用粟米提煉造成的糖，導致每款食物都添加進去。”

健康同樂日將會在11月2日星期六舉行，早上10時至下午3時，地點是華埠青年會YMCA沙加緬度街855號。

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